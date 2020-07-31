С 1 августа клиентские службы ПФР переходят на новый график приема граждан

Отделение ПФР по г. Москве и Московской области сообщает о новом графике приема граждан в клиентских с 1 августа 2020 года.

Личный прием граждан будет проводиться по трем рабочим дням недели:

понедельник, вторник, четверг с 8.00 до 20.00 без перерыва на обед.

За исключением нескольких вопросов, по которым можно обратиться во все рабочие дни недели с понедельника по пятницу в соответствии с графиком работы клиентской службы:

— вопросов регистрации, подтверждения или восстановления учетной записи в ЕСИА с оказанием консультативной помощи по обращению к электронным сервисам ПФР, требующимся при совершении юридически значимых действий, с использованием гостевого компьютера;

— установления отдельных жизненно важных выплат и срочных выплат по линии ПФР (например, пособия на погребение);

— заблаговременной работы с лицами, выходящими на пенсию, и оказания содействия гражданину в подаче заявления в электронном виде с использованием гостевого компьютера.

Прием граждан преимущественно ведется по предварительной записи. Записаться можно по телефону, на сайте ПФР, в мобильном приложении ПФР.