Малый бизнес готовится к возможному возврату режима ограничений

Малый бизнес готовится к различным сценариям работы осенью 2020 года. В том числе, и к возврату режима ограничений и удаленной работы.

Московский кредитный банк (МКБ) проанализировал поведение клиентов из сегмента малого и среднего бизнеса и их планы на работу осенью.

В июле, согласно исследованию МКБ, одним из самых популярных вопросов при открытии счета стал вопрос о возможности полностью удалённой работы в условиях карантина.

МКБ также фиксирует возросший интерес к услугам интернет-эквайринга и самоинкассации.

«Проанализировав характер транзакций клиентов МКБ, мы увидели, что количество платежей по продвижению сайтов, оплате рекламных публикаций в соцсетях, служб доставки и т.д. выросло в 1,5 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, — указывает глава департамента МСБ МКБ Виктор Жидков. — На наш взгляд, это говорит о том, что компании сегмента МСБ не исключают второго витка коронавируса и потому, чтобы не быть застигнутыми врасплох, уже сейчас готовятся к переходу на удаленную работу».

Вполне оправданное поведение — лучше быть готовыми к различным сценариям, чем быть застигнутыми ими врасплох.