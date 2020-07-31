«Регуляторные песочницы» появятся через полгода. Закон подписан сегодня

Президент подписал Федеральный закон от 31.07.2020 № 258-ФЗ о так называемых «регуляторных песочницах» — экспериментальных правовых режимах для цифровых инноваций, в рамках которых будут действовать особые льготы для предпринимателей.

После принятия закона Правительство сможет исключать некоторые обязательные требования к определенной деятельности и определять новые правила в рамках эксперимента.

Закон предусматривает право регионов вводить на своей территории особые условия для инновационных цифровых компаний — экспериментальный правовой режим. В рамках этого режима можно будет временно отменять действующие предписания, требования или запреты в цифровой сфере, включая установленные на федеральном уровне.

Изначально предполагалось, что под действие закона подпадут медицинская и фармацевтическая деятельность, транспорт, в том числе беспилотный, электронное обучение и дистанционные образовательные технологии, финансовый рынок, дистанционная торговля, промышленность, строительство, государственные и муниципальные услуги. Но ко второму чтению перечень сфер применения «регуляторных песочниц» решили не ограничивать.

Экспериментальный правовой режим устанавливается не более чем на три года, но при необходимости его можно продлить еще на год.

Закон должен вступить в силу через 180 дней после его официального опубликования.