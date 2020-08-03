В МФЦ теперь можно проверить здоровье

В центрах госуслуг столицы можно будет пройти преддиагностику состояния организма.

«Мы запускаем два новых пилотных проекта на базе центров госуслуг. Первый проект — современные диагностические комплексы, которые позволяют достаточно быстро в автоматическом режиме измерить основные показатели состояния здоровья. Комплексы будут работать в 10 офисах „Мои документы“. Второй проект — это роботы-диагносты, которые позволяют дистанционно измерить показатели здоровья и на основании искусственного интеллекта дать москвичам рекомендации по ведению здорового образа жизни. Они появятся в трех флагманских центрах госуслуг», — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Робот-диагност поможет измерить температуру тела, уровень сахара и кислорода в крови и объем легких человека. Он также может узнать возраст, рост и вес. Такие роботы установлены в главных офисах в Центральном, Юго-западном и Южном административных округах столицы.

Правда, не совсем понятно, зачем это? Не лучше ли перестать «оптимизировать» поликлиники?

По материалам «РИАМО».