Для оформления пособия на детей от 3 до 7 лет не будет нужна справка об алиментах

Мишустин подписал распоряжение, упрощающее получение пособия малообеспеченным семьям на детей от 3 до 7 лет.

Распоряжение 1976-р начнет действовать с 1 ноября 2020 года. Скачать его можно во вложении.

«Теперь для оформления выплаты гражданам не придется предоставлять документы, содержащие сведения об алиментах, — говорится в сообщении пресс-службы кабмина. — Госорганы будут сами получать эту информацию через систему межведомственного электронного взаимодействия».

Пособие составляет 50% регионального прожиточного минимума. Оформить можно в МФЦ или на сайте Госуслуг. Средняя сумма — 5,5 тыс руб. на ребенка в месяц.

По материалам «ТАСС».