Властям предложили ослабить контроль за иностранным финансированием СМИ

Минэкономразвития предлагает Минкомсвязи и подведомственному ей Роскомнадзору в следующем году проанализировать, насколько целесообразно изменить действующие сейчас правила, в соответствии с которыми СМИ уведомляют чиновников об иностранном финансировании.

Это следует из опубликованного на федеральном портале проектов правовых нормативных актов плана проведения оценки фактического воздействия в 2021 году. Такой план формируется из предложений, поступивших от ведущих бизнес-ассоциаций, органов государственной власти и других заинтересованных лиц для исключения необоснованных запретов и ограничений в сфере предпринимательской деятельности.

Предложение из это же проекта плана оценки фактического воздействия насчет введения оборотного налога наделало много шума на прошлой неделе

Внести изменения в правила для СМИ предложил Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), пишет РБК.

С 2016 года редакции СМИ обязаны уведомлять Роскомнадзор о полученных денежных средствах от иностранных источников или российских компаний, среди учредителей которых есть иностранцы. СМИ могут не отчитываться о таких поступлениях, только если они получены от учредителя, рекламодателя, дистрибьютора или если такая сумма не превышает 15 тыс. руб. единовременно.