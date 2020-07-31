В России хотят ввести оборотный налог

Минэкономразвития предложило ввести единый оборотный налог в размере 6,2% взамен четырех основных налогов.

Такая инициатива содержится в разработанном ведомством проекте плана проведения оценки фактического воздействия (ОФВ) на 2021 год, пишет «Парламентская газета». Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

По Налоговому кодексу основополагающим принципом является положение о равенстве налогообложения. Однако в соответствии с главами НК РФ, при прочих равных условиях, налогоплательщики на общеустановленной системе налогообложения начисляют и уплачивают НДС (ставка 20% к выручке), налог на прибыль (ставка 20% к прибыли), НДФЛ (ставка 13% к фонду оплаты труда), страховые взносы в фонды (ставка 30% к фонду оплаты труда), налог на имущество (не более 2,2% от среднегодовой стоимости имущества). Как результат сумма взносов варьируется от 5 до 30 процентов к выручке в зависимости от отрасли, отмечается в документе.

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В ведомстве считают, что реализация принципа равенства налогообложения возможна только при введении взамен четырёх основных налогов — НДС, налога на прибыль, страховых взносов и НДФЛ — единого оборотного налога. Его ставку предлагают установить в размере 6,2%. Единый оборотный налог будет удерживаться безакцептно на базе современных банковских технологий — при каждом поступлении денег на расчётный счёт организации или ИП от покупателей (заказчиков) или при инкассации наличных денег в ретейле.

Изменение позволит устранить присущую нынешней системе налогообложения налоговую дискриминацию, избавиться от теневых зарплат и обеспечить предельную простоту налогового администрирования, считают в Минэкономразвития.

От редакции «Клерка» заметим, что тем, кто такие проекты предлагает, хорошо бы сначала ознакомиться с азами налогообложения. НДФЛ платят физические лица, а работодатели его только удерживают.