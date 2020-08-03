С 3 августа запретили пополнять наличными некоторые транспортные карты

С 3 августа в России вступили в силу поправки в закон «О национальной платежной системе», которыми отменяется анонимное пополнение электронных кошельков. Если лицо, пополняющее кошелек, не прошло идентификацию, трансакция теперь возможна только с банковского счета.

Такие поправки в закон о национальной платежной системе были приняты 2 августа 2019 г., пишет «Коммерсантъ». Эта мера должна помочь эффективнее бороться с финансированием терроризма и отмыванием нелегальных доходов.

Ограничения сделали невозможным также пополнение наличными транспортных карт там, где они реализованы в виде электронного кошелька. Речь идет о Московской, Орловской, Липецкой, Новгородской областях и Перми.

Московской карты «Тройка», петербургской — «Подорожник» и челябинской карты запрет не коснется, поскольку деньги на них поступают не напрямую, а через транспортную организацию. В Департаменте транспорта Москвы сказали, что «Тройка» — не электронное средство платежа и на ее балансе «не электронные деньги, а лишь один из параметров билета». В ГКУ «Организатор перевозок» Петербурга объяснили, что на карту «Подорожник» записываются не деньги, а «транспортные единицы».