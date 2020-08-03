Сводка из турецких отелей: шведский стол уже не торт

В турецких отелях поменялись стандарты обслуживания постояльцев из-за угрозы распространения коронавируса.

Об этом пишут «РИА Новости».

«Система „все включено“ и стандарты питания в отелях остаются прежними, но на „шведском столе“ сейчас больше задействован персонал, который накладывает еду гостям и приносит тарелки с ней из буфета. Посуда и столовые приборы проходят дезинфекцию в рамках особых правил, разработанных минздравом Турции», — сказал глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр.

Вообще, это действительно удобно. Правда, некоторым отдыхающим, которые любят сложить некоторые «излишки» в пакет, это вряд ли понравится.

Что ж, пора переучиваться и отдыхающим.