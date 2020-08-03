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Заявление на предупредительные меры за счет ФСС можно подать до 1 октября

С 4 августа 2020 вступают в силу изменения в "Правилах финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма.

1) Срок подачи заявления продлен до 1 октября 2020 года.

2) Добавились дополнительные мероприятия по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, в части возможности приобретения: соответствующих СИЗ, дезинфицирующих средств и дозирующих их устройств, рециркуляторов воздуха, оборудования для бесконтактного контроля температуры, а также проведения лабораторного обследования работников на COVID-19.

3) Определен перечень документов для финансового обеспечения вышеуказанных дополнительных мероприятий.

Поправки внесены Приказом Минтруда от 23.06.2020.

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