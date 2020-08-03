Система «Меркурий» помогает выявлять фирмы-фантомы

Россельхознадзор с помощью системы «Меркурий» выявил более 1,6 тыс. фантомных предприятий в 2020 году, сообщается на сайте ведомства. Из них 955 несуществующих производственных предприятий и 662 компании, осуществляющие торговлю и хранение продукции.

Территориальные управления Россельхознадзора мониторят электронные ветеринарные сопроводительные документы на продукцию животного происхождения в системе «Меркурий». В ходе такого ежедневного анализа удается выявлять нарушения, допускаемые уполномоченными лицами предприятий и государственными ветеринарными врачами при выпуске в оборот подконтрольных товаров.

В частности, ведомство с помощью системы фиксирует факты оформления документов на просроченные товары, подмену в документах информации о производителе, отсутствие в сертификатах сведений об использованном сырье.

Кроме того, мониторинг ФГИС «Меркурий» позволяет ведомству выявлять несуществующие производственные площадки (фирмы-фантомы), на которых по документам осуществляется производство или хранение подконтрольной продукции.

Больше всего фантомных площадок обнаружило Управление Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям — 184. Управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям зафиксировало 176 предприятий-фантомов, Южное межрегиональное управление Россельхознадзора — 72.