Меморандум против перегрузов должен помочь обелить рынок сельхозперевозок

Меморандум, направленный на борьбу с «перегрузами» автотранспорта при перевозке зерна и масленичных культур, приняли на совещании представителей зернового рынка, Минтранса, Генрокуратуры и ФНС. Он вступит в силу 15 сентября 2020 года, сообщается на сайте налоговой службы.

Меморандум предусматривает, что зерновые терминалы (порты, элеваторы) будут включать в соответствующие договоры положения об отказе в приемке к разгрузке автотранспорта, если его масса более чем на 2% превышает допустимую. Также терминалы будут по запросу предоставлять налоговым органам накладные и реестры товарно-транспортных накладных на грузы, поступившие с 15 сентября.

Проблема «перегрузов», указано на сайте ФНС, связана с тем, что недобросовестные участники рынка экономят на логистике за счет преднамеренного превышения допустимой массы автомобилей с грузом. Это приводит к экономически необоснованному снижению тарифов на перевозку и делает добросовестных налогоплательщиков нерентабельными. Кроме того, такие действия являются незаконной налоговой оптимизацией и влекут за собой значительное снижение налоговых поступлений по отрасли.

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Меморандум подписали ТД «РИФ», «Астон», «Гленкор Агрикалчер МЗК», «Деметра-Холдинг», «Мирогрупп Ресурсы», «Содружество», ОЗК, «Каргилл», «Луис Дрейфус» и др. Присоединиться к нему могут и другие участники рынка.

Вступление в хартию АПК якобы добровольное. Однако представители бизнеса регулярно жалуются, что налоговая служба практически вынуждает их туда вступать. Причем даже компании, не имеющие отношения к сельскому хозяйству, например, рекламные.