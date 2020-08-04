С августа еще три региона ввели налог для самозанятых

1 августа 2020 года к эксперименту по введению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» присоединились Вологодская и Магаданская области и Республика Калмыкия.

Также эксперимент продолжится в 76 регионах России. На данный момент количество самозанятых составляет почти 900 тысяч человек.

Стать самозанятыми могут любые физические лица и индивидуальные предприниматели, которые продают товары собственного производства, выполняют работы и оказывают услуги без наемных работников в регионе эксперимента. Суммарный доход, который получает самозанятый, не должен превышать 2,4 млн рублей в год.

Все самозанятые, вставшие на учет в этом году, получат дополнительный налоговый бонус в размере 12 130 рублей плюс к существующему налоговому вычету в размере 10 000 рублей, напоминает ФНС на своем сайте.