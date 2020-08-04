Депутат, советовавший поменьше есть в кризис, заработал в 2019 году 4 копейки

Свердловский депутат Илья Гаффнер, советовавший россиянам поменьше питаться в кризис, задекларировал доход за прошлый год в 4 (четыре!) копейки.

Как пишет «ТАСС», у депутата в пользовании находится квартира площадью 66,6 кв. м.

Кроме того, три квартиры площадью от 80 до 239,2 кв. м находятся в пользовании у трех несовершеннолетних детей Гаффнера.

В прошлом году в отношнии депутата была завершена процедура банкротства, по результатам которой суд освободил его от уплаты 160 млн долга перед Россельхозбанком.