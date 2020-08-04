Грозные письма от Росстата с требованиями и штрафами. Игнорировать или ответить?

Вслед за ФНС и ПФР, рассылкой грозных писем занялся Росстат. С требованипем дать пояснения о причинах срыва отчетности. И грозя всевозможными карами.

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«Приличных слов нет... Одни эмоции! Можно подумать, мы по своей воле дома сидели. Кстати, отчёт сдан в соответствии со сроками по Указу Президента от 25.03.2020 № 206. А именно — 8 апреля».

Вот само письмо:

Вот что пишут в комментариях:

«Потому что статистика никаких сроков не переносила».

Или:

«Статистика мозг выносит похлеще налоговой... И штрафы мама не горюй».

Вот еще делятся опытом:

«Статистика в самый разгар пандемии мне весь мозг выела по туристическим компаниям».

А еще спрашивают, будет ли чего:

«Я один отчет в статистику не сдаю. Форма ПМ-торг. Ежемесячная, причем сдавать нужно не позднее 4-го числа после отчетного месяца. А мы так быстро месячную выручку посчитать просто не можем физически. Эта форма висит на портале по этой организации уже давно. Будет что-нибудь за это? Неужто штрафовать будут?».

Вот что отвечают:

«Сдавайте примерную. Вот как примерно склалось к четвертому числу, так и сдавайтесь. Им не цифры, им галочку поставить, это ж статистика».

И:

«Ой, не надо так. Сдайте хоть что-то. Там может штраф в районе двадцатки, кажется, прилететь».

Подытожим:

«Статистика — это ужас, летающий в ночи. Особенно со сбором натуральных показателей — километров, литров , кВт — часов. Все уверены, что Бухгалтерия ведёт этому учёт. Ааааааа...».

В общем, сдавать нужно. Хотя бы примерные цифры.