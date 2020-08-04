Завершено уголовное дело в отношении организаторов азартных игр на сайте 1xbet

В Брянской области завершено расследование в отношении организаторов незаконных азартных игр на сайте 1xbet.

Им вменяется совершение преступления по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ, с извлечением дохода в особо крупном размере.

Так, по версии следствия, обвиняемыми в период с октября 2014 года по май 2019 года был получен доход в общей сумме более 63 млрд рублей.

Полученный преступный доход был перечислен организатором преступления на свои счета в банке, расположенном за пределами Российской Федерации, и впоследствии распределен между членами организованной группы.

Организатору и членам группы заочно предъявлены обвинения и избрана мера пресечения, связанная с изоляцией от общества, они объявлены в международный розыск. Следственными органами Следственного комитета России установлено недвижимое имущество обвиняемых на сумму более 1,5 млрд рублей, на которое наложен арест.

По материалам сайта СУ СК РФ по Брянской области.