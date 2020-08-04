Какой датой при ликвидации компании увольнять директора?

При ликвидации организации нужно уволить всех работников. Но если с ними все ясно (предупреждают за два месяца до увольнения), то как тут быть с директором?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«ООО ликвидируется, вчера в ИФНС прошло назначение ликвидатора. Какой датой должен быть приказ об увольнении Ген. директора? Датой подачи в ИФНС или датой регистрации?».

Сначала приведем мнения из комментариев:

«Датой, указанной в выписке ЕГРЮЛ».

Вот другое мнение:

«Датой протокола о ликвидации».

Автор на это отвечает:

«В ИФНС и ПФР сказали датой выписки».

Мнения, как видим, разделились. Еще есть мнение, что директора, как и прочих работников, необходимо в соответствии с абз. 2 ст. 180 ТК РФ персонально под роспись уведомить о предстоящей ликвидации за два месяца до начала ликвидации.

Логичнее всего напрашивается вывод, что директора можно увольнять с даты принятия цчастниками решения о назначении ликвидатора (оно принимается одновременно с решением о ликвидации). Поскольку ликвидатор принимает на себя, по сути, полномочия директора, и идет заявителем в регистрирующий орган, то с этого момента и директора стоит уволить.

Как правило, датой решения/протокола о ликвидации и назначении ликвидатора его и увольняют.