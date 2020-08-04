Автопредприятиям и таксопаркам не надо регистрироваться в системе обязательной маркировки шин

Таксопарки и предприятия, которые покупают шины для ремонта своей техники, не должны регистрироваться в системе маркировки, так как не являются участниками оборота в случае приобретения товара для собственных нужд.

Об этом в ходе вебинара «Правила работы с маркированными шинами» сообщил представитель ЦРПТ Кирилл Волков.

«Случаи вывода товара из оборота: продажа шин в розницу с использованием контрольно-кассовой техники; продажа шин юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю не для дальнейшей реализации – продажа автопаркам, таксопаркам, горно-обогатительным комбинатам и другим организациям, которые приобретают товар для собственных нужд и не планируют его в дальнейшем реализовывать; списание в случае утери или порчи с указанием реквизитов документа, например, акта списания; продажа за пределы Российской Федерации; продажа по образцам (интернет-торговля)», - привел Волков примеры вывода из оборота шин.

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1 ноября в России запрещается производство и импорт шин без маркировки, а также приобретение немаркированных шин участниками оборота, работающими напрямую с производителями и импортерами. С 15 декабря 2020 года запрещается оборот и вывод из оборота немаркированных шин.

Соответственно, при поставке шин таксопарку или горно-обогатительному комбинату поставщик сам выводит коды маркировки из оборота в системе «Честный знак» - никакие действия со стороны покупателей не требуются. Коды наносятся на шины производителем или импортером, а также другими участниками – например, при маркировке товарных остатков шин (их нужно промаркировать до 1 марта 2021 года). Типовым решением маркировки является наклеивание этикетки, на которой напечатан код.