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Выделят 100 млрд на организацию школьникам горячих обедов до 2023 года

Правительство до 2023 года выделит 57 регионам около 100 млрд рублей на организацию школьникам горячих обедов.

Об этом говорится в проекте соответствующего распоряжения.

«По информации, поступившей из Роспотребнадзора, по состоянию на 15 июля 2020 года в 58 субъектах РФ (включая Москву) все общеобразовательные организации готовы к обеспечению стопроцентным охватом бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов. Из указанных 58 субъектов РФ заявки на получение соответствующей субсидии из федерального бюджета представили 57 регионов (за исключением Москвы)», — говорится в документе.

Проектом распоряжения предусматривается распределение субсидий на организацию бесплатного горячего питания между субъектами РФ в размере 16,2 млрд рублей в 2020 году, 40,4 млрд рублей в 2021 году и 42,8 млрд рублей в 2022 году. О

«Таким образом, к предоставлению субсидии могут быть допущены 57 субъектов РФ», — уточняют в правительстве.

По материалам «ТАСС».

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