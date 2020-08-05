Предприниматель потратил коронавирусную субсидию на Lamborghini. Нет, не в России, конечно

Удивительные новости приходят, порой, из-за границы. Так, в США такие субсидии для поддержки малого бизнеса, что хватает на рестораны, стрип-клубы и спорткары.

«Уже второй американец попался на покупке спорткара Lamborghini на деньги, выделенные властями США на преодоление последствий коронавируса для малого бизнеса, сообщило министерство юстиции США. „Ли Прайс, которому 29 лет, тратил деньги на предметы роскоши, недвижимость и развлечения. В общей сложности на эти развлечения, включая автомобиль и траты в стрип-клубах, ушло 1,6 миллиона долларов“.

Прайс обвиняется в сообщении ложных сведений банку, мошенничестве и незаконных денежных операциях. В мае был задержан житель Флориды Дэвид Хайнс, который получил льготные кредиты на 3,9 миллиона долларов и тут же купил спортивный автомобиль Lamborghini Huracan 2020 года выпуска примерно за 318 тысяч долларов»

Вот уровень поддержки малого бизнеса в период пандемии, не то что у нас.

Источник телеграм-канал «Пул N3».