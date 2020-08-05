«Клерк» + YouTube = «Бухкамера»

У «Клерка» мало того, что есть канал на YouTube. Теперь там появился новый смелый проект «Бухкамера» — интервью с самыми разными спикерами.

Название — не то, о чем многие подумали:-). Это сокращение от «Бухгалтер в камере». А, да, снова нездоровые ассоциации. В общем, речь идет не о той камере, где сидят, а о той, которая снимает.

А снимать она будет интервью с руководителями направлений компаний, которые делают сервисы для бухгалтеров, юристов, которые защищают вас при проверках, главбухов, которым есть, что рассказать.

Первый выпуск Бухкамеры — с Алексеем Ивановым, директором по знаниям и развитию учетной системы сервиса «Моё дело».

Его можно посмотреть прямо здесь:

Подписывайтесь, приходите, смотрите! будет интересно!