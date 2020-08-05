Предлагают сократить расходы на образование и медицину. А нужно ли?

Минфин может сократить расходы на медицину и образование. И увеличить на социальную поддержку граждан.

Об этом говоится в «Методике расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам РФ и непрограммным направлениям деятельности».

Согласно документу, по сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований базовые бюджетные ассигнования на развитие здравоохранения могут быть уменьшены в 2021 году на 65,7 млрд рублей, до 721,9 млрд рублей, в 2022 году — на 71,6 млрд рублей, до 716,5 млрд, в 2023 году — на 115,4 млрд рублей, до 672,7 млрд рублей.

Кроме того, в 2021-2022 годах предлагается сократить финансирование развития образования. Базовые бюджетные ассигнования могут быть уменьшены в 2021 году на 33,3 млрд рублей, до 355,2 млрд рублей, в 2022 году — на 30,7 млрд рублей, до 307,7 млрд рублей. При этом расходы на развитие образования предлагается увеличить в 2023 году на 10,5 млрд рублей, до 348,8 млрд рублей.

Также, согласно методике, Минфин предлагает увеличить расходы на программу «Социальная поддержка граждан». Бюджетные ассигнования могут увеличить в 2021 году на 43,7 млрд рублей, до 1,89 трлн рублей, в 2022 году — на 33,9 млрд рублей, до 1,98 трлн рублей, и в 2023 году — на 188 млрд рублей, до 2,1 трлн рублей.

Вообще, с текущей ситуацией, стоит ли сокращать расходы на здравоохранение?

По материалам «ТАСС».