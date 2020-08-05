Минфин предложил Нидерландам пересмотреть соглашение о налогообложении. Кто следующий?

Минфин направил Нидерландам письмо о пересмотре действующего соглашения об избежании двойного налогообложения, сообщила компания КПМГ.

«Подтверждаем информацию», — сообщили РИА Новости в Минфине РФ.

Аналогичные письма получили уже получили Кипр, Мальта и Люксембург.

Для того, чтобы соглашение с Нидерландами перестало действовать, Минфин должен был направить уведомление до 30 июня этого года. Поэтому, даже если страны не придут к компромиссу и Россия захочет расторгнуть налоговое соглашение, его положения будут применяться по крайней мере еще в 2021 году, отмечается в сообщении КПМГ.

Президент России Владимир Путин в конце марта предложил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений с теми странами, которые не примут ее предложения.