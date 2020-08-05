Для иностранных студентов теперь не требуется разрешение на работу

С 5 августа иностранные студенты теперь могут в свободное от учебы время осуществлять трудовую деятельность без получения разрешения на работу.

С этой даты вступили в силу сразу четыре нормативных акта: Федеральный закон от 06.02.2020 № 16-ФЗ; Приказ МВД России от 01.06.2020 № 388, Приказ Минтруда России от 16.06.2020 № 349н, Приказ Минобрнауки России № 762, Минпросвещения России № 344 от 07.07.2020.

В перечень иностранных работников, которые могут осуществлять трудовую деятельность в РФ без получения разрешения на работу и при отсутствии у работодателя разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, включены иностранные граждане, обучающиеся в РФ по очной форме в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего профессионального образования (при работе в свободное от учебы время).

В случае, если иностранный гражданин завершил или прекратил обучение в образовательной организации, трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг), заключенный с таким гражданином, подлежит прекращению.