Может ли плательщик ЕСХН учесть в расходах имущество, переданное на борьбу с коронавирусом

Вправе ли плательщики ЕСНХ уменьшить полученный доход на расходы, связанные с приобретением имущества, предназначенного для использования в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции безвозмездно переданного медицинским организациям? Ответ на этот вопрос дала ФНС на своем сайте.

С 01.01.2020 при определении объекта налогообложения плательщики ЕСХН вправе уменьшить полученные ими доходы на расходы в виде стоимости имущества (включая денежные средства), предназначенного для использования в целях предупреждения и предотвращения распространения, а также диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции, безвозмездно переданного медицинским организациям, являющимся некоммерческими организациями, а так же органам государственной власти и управления и (или) органам местного самоуправления, государственным и муниципальным учреждениям, государственным и муниципальным унитарным предприятиям.

Основание:

Подпункт 24.1 пункт 2 статья 346.5 Налогового кодекса Российской Федерации, в редакции Федерального закона от 08.06.2020 № 172-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации».