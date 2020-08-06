Росстат зафиксировал нулевую недельную инфляцию

Инфляция в России в период с 28 июля по 3 августа зафиксирована на нулевом уровне, следует из данных Росстата. С начала года потребительские цены поднялись на 3%.

Среди продовольственных товаров заметно подорожал сахар-песок — на 0,8%, пишет РБК. В 18 регионах России рост цен на сахар составил 1,5% и более, больше всего — в Крыму, 5,4%. В то же время в Адыгее и Калужской области этот продукт подешевел на 1,1%.

За этот же период поднялась в цене баранина — на 0,8%. В пяти регионах цены выросли на 1,2% и более. Больше всего это мясо подорожало в Дагестане — на 3,1%, на Камчатке — на 2,6%. Во Владимирской области тем временем стоимость баранины понизилась на 2,4%.

Цены на овощи в среднем опустились на 2,3%, включая помидоры — на 5,3%, картофель — на 5,2%, репчатый лук — на 3,7%, огурцы — на 3,0%. Вместе с тем морковь подорожала на 0,9%.

Бензин подорожал на 0,1%, цены на дизельное топливо не изменились.