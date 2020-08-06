Платит ли участник ООО при распределении ему доли?

ООО распределяет свою долю единственному участнику. Участник должен за это платить?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Подскажите, пожалуйста: распределение долей в УК 40% — у единственного участника 60% — у ООО Изначально УК оплачен полностью. Чтобы не уменьшать, решением учредителя доля ООО распределяется единственному участнику. Оплачивать эти 60% нужно (вносить средства на счёт ООО) или достаточно решения с распределением?».

По самой сути вопроса стоит пройтись подробнее. Автор пишет, что уставный капитал оплачен полностью. А значит, при распределении доли просто перекидывается доля, принадлежащая обществу, его единственному участнику. С соответствующими изменениями в ЕГРЮЛ.

А вот еще пара советов из комментарикв:

«Участник получает эту долю безвозмездно, то есть даром, и по итогу года ему нужно будет задекларировать доход и заплатить 13% от номинальной стоимости полученной доли».

А на вопрос, кто должен декларировать:

«ООО может за него 13% в 2-НДФЛ показать или он сам должен сдать 3НДФЛ?».

Отвечают, что сам:

«ООО не является налоговым агентом в данном случае, так как никакого дохода физлицу не выплачивало».

Общество долю, кстати, может и продать этому участнику. По номинальной стоимости. Но тогда нужен договор и подтверждение факта продажи.