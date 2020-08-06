Если хотите оставить бумажную трудовую, успейте подать заявление до 31 декабря

Все граждане до 31 декабря 2020 года включительно могут подать работодателю заявление в произвольной форме о сохранении бумажной трудовой книжки, сообщает ПФР.

В этом случае работодатель наряду с электронной книжкой продолжает вносить сведения о трудовой деятельности в бумажную версию.

Граждане России, которые до конца 2020 года не обратятся к работодателю с заявлением о сохранении бумажной трудовой книжки, получат ее на руки. Сведения об их трудовой деятельности, начиная с 2021 года, будут формироваться только в цифровом формате.

Доступ к электронной трудовой книжке открыт для граждан в личном кабинете на сайте ПФР и через портал госуслуг. Сегодня здесь можно заказать справку (выписку) о трудовой деятельности.

При необходимости сведения электронной трудовой книжки представляются в виде бумажной выписки. Обеспечивает ее работодатель (по последнему/актуальному месту работы), территориальный орган ПФР или МФЦ. Услуга предоставляется экстерриториально, т.е. без привязки к месту жительства или работы человека.

Электронная трудовая книжка сохраняет практически все сведения, которые содержатся в бумажной трудовой книжке: место работы, периоды работы, должности, квалификацию, даты приема, увольнения, перевода на другую работу, основания прекращения трудового договора.