До 17 августа надо сдать в ПФР формы СЗВ-М и СЗВ-ТД

Сведения по формам СЗВ-М и СЗВ-ТД за июль 2020 года необходимо представить не позднее 17 августа. Об этом напоминает ПФР на своем сайте.

По форме СЗВ-М — о каждом работающем у страхователя в июне застрахованном лице. По форме СЗВ-ТД — на работников, у которых в июне 2020 года произошли кадровые мероприятия (перевод на другую постоянную работу, установление (присвоение) работнику второй и последующей профессии, переименование организации и др.) или работником подано заявление о продолжении ведения бумажной трудовой книжки или ведения сведений о трудовой деятельности в электронном виде.

При этом не стоит забывать, что работодатель представляет в ПФР сведения о приеме и увольнении работников по форме СЗВ-ТД не позднее рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего приказа или распоряжения.