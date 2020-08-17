Как получить пенсионные накопления умершего родственника

Выплата средств пенсионных накоплений умершего застрахованного лица носит заявительный характер, и первым шагом для получения этих средств является подача заявления о выплате СПН. Об этом напоминает ПФР.

Напомним, накопительная пенсия формировалась:

- у мужчин 1953 г.р. и моложе, у женщин 1957 г.р. и моложе с 01.01.2002 по 01.01.2004; - у всех работающих граждан 1967 г.р. и моложе с 01.01.2002 по 01.01.2014, за счет уплаты работодателем страховых взносов на накопительную пенсию в ПФР; - у предпринимателей, в том числе у тех, которые независимо от возраста, уплачивали страховые взносы на накопительную часть пенсии до 24 мая 2005 года;

Формируется:

- с 01.01.2007 года у тех, кто направил средства материнского (семейного) капитала на формирование накопительной пенсии; - с 01.01.2009 года у участников Программы государственного софинансирования пенсий за счет собственных добровольных взносов, средств государственного софинансирования.

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Каждый гражданин, у которого имеются пенсионные накопления, имеет право заранее определить правопреемников и то, в каких долях эти средства будут распределяться между ними в случае его смерти. Для этого нужно подать заявление в ПФР. В противном случае (при отсутсвии заявления) правопреемниками могут стать дети, в том числе усыновленные, супруг и родители (усыновители). Если их нет — то братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки.

Если на момент смерти застрахованного лица формирование СПН осуществлялось через Пенсионный фонд, то заявления подаются правопреемниками в любой территориальный орган ПФР независимо от места жительства, и, соответственно, выплата СПН осуществляется через ПФР.

Все документы, поступающие от правопреемников, умершие родственники которых формировали СПН в ПФР, аккумулируются в ОПФР в течение полугода с даты смерти застрахованного лица. В течение седьмого месяца выносится решение о выплате или об отказе в выплате СПН правопреемникам. Выплата производится не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем принятия решения.

Если на момент смерти застрахованного лица формирование СПН осуществлялось через негосударственный пенсионный фонд, то заявления подаются правопреемниками в НПФ, и, соответственно, выплата СПН осуществляется через НПФ.

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ПФР напоминает, что действующим законодательством, в течение которого возможно заявить о себе как о правопреемнике: подача заявления должна быть осуществленасо дня смерти застрахованного лица. Однако, если 6-месячный срок пропущен, он может быть восстановлен в судебном порядке.

Напомним, ранее мы рассказывали, как вдове удалось получить пенсионные накопления своего мужа спустя 10 лет после его смерти. ПФР был против, но суд встал на сторону женщины.