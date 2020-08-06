Родителям или опекунам, ухаживающим за инвалидом, поднимут выплаты до 10 тысяч в месяц

В Госдуму внесли законопроект, устанавливающий ежемесячную выплаты для лиц, ухаживающих за инвалидами в размере 10 тысяч рублей.

Сейчас такую выплату, согласно Указу президента от 26 февраля 2013 года № 175, могут получать только ухаживающие за ребенком-инвалидом, или инвалидом с детства 1 группы. Те же, кто ухаживают за инвалидом 1 группы, могут претендовать только на выплату в 1200 рублей. Речь идет о родителях или опекунах.

Законопроект №1002482-7 должен устранить эту несправедливость.

Также проектом предусмотрена индексация этих выплат.