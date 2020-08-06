Налоговики не исключают компанию из ЕГРЮЛ, она висит с пометкой. Стоит их поторопить?

Компания висит в ЕГРЮЛ с недостоверностью сведений об адресе и пометкой на предстоящее исключение из реестра. Как поторопить налоговиков с исключением?

Выясняют в «Красном уголке бухгалтера».

«Налоговая ликвидирует ООО ( недостоверность адреса). 22.04.20 г. Публикация в вестнике. По истечении 3 месяцев после публикации должна быть организация ликвидирована (23,07.20 г.) Но до сих пор в ЕГРЮЛ висит запись — налоговым органом принято решение о предстоящем исключении ООО из ЕГРЮЛ. Что они тормозят не исключают? Или я неправильно понимаю — срок 3 мес. Со дня публикации? Поделитесь своим мнением, пожалуйста».

Вообще, налоговики часто эти правила сами же и нарушают. Компания может несколько лет провисеть в ЕГРЮЛ с пометкой о предстоящем исключении, а могут и вполне рабочую компанию очень быстро исключить из-за недостоверного адреса.

Как пишет ниже автор поста, там недостоверность адреса, единственный участник, он же директор, решил таким образом избавиться без затрат от компании. И заодно получить статус безработного.

Вот что пишут в комментариях:

Кто-то советует писать жалобы или письма в налоговую. А кто-то не советует:

«Не подталкивайте, а то нарветесь на выездную, которую они должны проводить, но не всегда это делают».

Вообще, выездная в этих случаях очень зависит от оборота и применяемой системы налогообложения. И компаниб на УСН с малыми оборотами никто трогать не будет.

Кто-то своими случаями делятся:

«У знакомых такая же ситуация. Публикация от 26.10.2019! До сих пор не ликвидированы...».

Или:

«Была такая же ситуация. Звонила в ФНС, в течении 10 дней внесли запись».

Вот еще:

«У меня одно ООО года два или три висело в ЕГРЮЛ после решения о ликвидации».

И наконец:

«У меня несколько фирм год провисели с недостоверностью. И только в июне-июле всех на ликвидацию поставили хором».

Вообще, по недостоверности исключать должны через полгода.

А подытожим таким мнением:

«Налоговая сейчас занята другим — встречки шлют. Это во-первых, а во-вторых, им же вроде сказали не ликвидировать до осени, чтобы компании успели все дооформить».

В таком деле проще все самим сделать. А не дожидаться налоговиков. Да и в случае принудительного исключения есть ряд проблем для директора и участников.