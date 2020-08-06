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Бюджетные расходы на развитие Крыма предложили сократить

Минфин предложил сократить расходы бюджета на Крым.

Это следует из методики расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, с которым ознакомился РБК. Министерство предлагает сократить объем финансирования госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя» в 2021-2022 годах.

«По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, базовые бюджетные ассигнования уменьшены в 2021 году на 8 457 798,3 тыс. рублей, в 2022 году на 9 139 621,8 тыс. рублей и в 2023 году на 91 396 218,0 тыс. рублей», — говорится в документе.

Чтобы сбалансировать бюджет Минфин предложил сократить на 10% незащищенную часть ассигнований федерального бюджета в 2021–2023 годах. В частности, ведомство считает нужным отказаться от индексации зарплат чиновников, перенести реформу оплаты труда федеральных госслужащих за пределы 2023-го года и уменьшить расходы на госпрограммы. Эти меры вместе с сокращением ассигнований на госпрограмму вооружений (ГПВ) на 5% призваны обеспечить в течение следующих трех лет сбалансированность федерального бюджета, который из-за пандемии COVID-19 и обвала цен на нефть стал дефицитным.

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