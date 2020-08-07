С 1 сентября не ведущих деятельность ИП будут исключать из реестра

С 1 сентября 2020 года налоговые органы вправе исключать недействующих индивидуальных предпринимателей из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. Об этом напоминают налоговики Сахалинской области.
Таки изменения в правила регистрации внесены Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
Для принятия решения регистрирующим органом о признании индивидуального предпринимателя недействующим должны одновременно соблюдаться следующие условия:
- истекло пятнадцать месяцев с даты окончания действия патента или индивидуальный предприниматель в течение последних пятнадцати месяцев не представлял документы отчетности, сведения о расчетах, предусмотренные законодательством;
- индивидуальный предприниматель имеет недоимку и задолженность.
Заявления должны быть мотивированными и могут быть направлены в срок не позднее чем один месяц со дня опубликования решения о предстоящем исключении.
Если заявления не направлены или не представлены, регистрирующий орган исключает недействующего индивидуального предпринимателя путем внесения соответствующей записи.