Маткапиталом можно оплатить учебу и проживание студента в общежитии

Направить материнский капитал на образование в колледже, техникуме, ВУЗе может семья, в которой ребенку, по случаю рождения которого выдан сертификат, уже исполнилось 3 года.

Механизм оплаты прост. Родители должны заключить договор с образовательным учреждением и представить его копию в клиентскую службу ПФР или МФЦ. Копия договора должна быть обязательно заверена образовательным учреждением. Заявление о направление маткапитала на образование можно подать и через «Личный кабинет» на сайте ПФР или портале госуслуг.

Договор должен содержать размер и сроки оплаты за обучение ребенка. Пенсионный фонд производит безналичное перечисление средств на счет учебного заведения. Первый платеж осуществляется не позднее чем через 1 месяц и 10 дней со дня принятия заявления о распоряжении средствами маткапитала. Эти сроки нужно учитывать, чтобы успеть заплатить за необходимый период обучения. Учебное учреждение может быть государственным и негосударственным. Важный момент — наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности.