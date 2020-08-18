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Маткапиталом можно оплатить учебу и проживание студента в общежитии

Направить материнский капитал на образование в колледже, техникуме, ВУЗе может семья, в которой ребенку, по случаю рождения которого выдан сертификат, уже исполнилось 3 года.

Механизм оплаты прост. Родители должны заключить договор с образовательным учреждением и представить его копию в клиентскую службу ПФР или МФЦ. Копия договора должна быть обязательно заверена образовательным учреждением. Заявление о направление маткапитала на образование можно подать и через «Личный кабинет» на сайте ПФР или портале госуслуг.

Договор должен содержать размер и сроки оплаты за обучение ребенка. Пенсионный фонд производит безналичное перечисление средств на счет учебного заведения. Первый платеж осуществляется не позднее чем через 1 месяц и 10 дней со дня принятия заявления о распоряжении средствами маткапитала. Эти сроки нужно учитывать, чтобы успеть заплатить за необходимый период обучения. Учебное учреждение может быть государственным и негосударственным. Важный момент — наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности.

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Размер господдержки на сегодняшний день составляет:

— для семей, в которых второй (последующие) дети появились до 1 января 2020 года и кто еще не воспользовался средствами МСК — 466 тыс. рублей;

— семьи, в которых первенец рожден или усыновлен начиная с 1 января 2020 года, имеют право на материнский капитал в размере 466 617 рублей;

— для семей, в которых с 2020 года появился второй ребенок, материнский капитал дополнительно увеличивается на 150 тыс. рублей и таким образом составляет 616 617 рублей. Такая же сумма полагается за третьего, четвертого и любого следующего ребенка, рожденного или усыновленного с 2020 года, если раньше у семьи не было права на материнский капитал (например, если первые два ребенка появились до введения материнского капитала).

Эти средства можно потратить на обучение любого из детей в семье, а не только того, после рождения которого был выдан сертификат на МСК.

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Возраст детей на дату начала обучения не должен превышать 25 лет.

Кроме того, с помощью материнского капитала можно оплатить проживание обучающегося в общежитии и содержание ребенка в детском саду.

На образовательные цели можно израсходовать часть МСК, а оставшиеся средства потратить на другие цели, предусмотренные законом.

Направления использования материнского капитала в 2020 году остались те же:

— улучшение жилищных условий,

— оплата образовательных услуг для детей,

— формирование будущей пенсии мамы,

— оплата товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

— ежемесячные выплаты семьям с низкими доходами.

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