В ЦБ заявили, что российская экономика достигла дна в мае. Снизу постучат?

Российская экономика достигла дна в мае и с тех пор начала восстановление. Такую оценку в интервью телеканалу РБК дал директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка Кирилл Тремасов.

Однако восстановление носит неоднородный характер, заметил Тремасов. В первую очередь восстановился потребительский спрос. Два основных фактора этого: отложенный спрос из-за карантина и меры бюджетной поддержки домохозяйств.

«По нашим оценкам, те выплаты, которые произошли из бюджета в адрес домохозяйств, компенсировали во втором квартале чуть более половины снизившихся доходов», — сказал Тремасов.

Еще один фактор, отмеченный представителем ЦБ — ограничение международного туризма. Деньги, которые раньше тратили за границей, остаются в стране.

Но эти факторы носят временный характер, считает Тремасов, они будут исчерпаны в ближайшие месяцы, зато оказывать поддержку экономике в 2021 году начнет смягчение денежно-кредитной политики. Он отметил, что «пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики сохраняется».