Санированные банки предложили оздоравливать по-новому

Проблемные банки, которые находятся на санации, можно не продавать, а передать Правительству. Такое мнение озвучил аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин.

«Регулятору надо избавляться от всех банков, а также от страховых компаний и НПФ. Если есть возможность продать их частным структурам, нужно это сделать, если нет — сделать такую же схему, как со Сбербанком (в 2020 году был передан от ЦБ Правительству): перевести их на Правительство, и тогда уже цена не так важна, потому что собственник не меняется (по закону все имущество ЦБ — это имущество РФ)», — цитирует РБК слова Саватюгина.

Эксперт отметил, что ситуация с Азиатско-Тихоокеанским банком показала, что ЦБ пока не научился продавать банки.

Напомним, на данный момент в собственности ЦБ находятся несколько банков, принятых на санацию начиная с 2017 года по новым правилам, когда санацией занимается сам регулятор — через принадлежащий ему Фонд консолидации банковского сектора.