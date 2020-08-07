Предпринята очередная попытка спасти ЕНВД. Проект внесен в Думу

Сегодня в Госдуму поступил законопроект № 1003319-7, который предусматривает сохранение ЕНВД до 2024 года.

Авторы проекта — группа сенаторов.

В пояснительной записке отмечается, что данным налоговым режимом пользуются 2 из 6 млн. субъектов МСП, обеспечивая помимо себя занятость порядка 6 млн. работников.

Отмена ЕНВД приведет по большинству экспертных оценок к росту налоговой нагрузки от 1,5 до 10 раз. Вслед за дополнительными затратами на покупку оборудован (онлайн — кассы, маркировка товаров) и ведением отчетности, это существенно снизит рентабельность малого бизнеса, что приведет к многочисленным сокращениям работников и закрытиям бизнеса, росту цен.

Особенно остро вопрос стоит на селе. Там могут закрыться розничные магазины и кафе.

Авторы проекта также утверждают, что полноценной альтернативы ЕНВД на текущий момент нет.