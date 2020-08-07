У крупнейших банков зафиксировано резкое снижение чистой прибыли

Сбербанк получил в июле 65,6 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ. Такие данные приводятся в релизе кредитной организации.

Чистая прибыль за семь месяцев текущего года составила 403,1 млрд рублей. Согласно материалам отчетности, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель снизился на 22,4%.

В июле корпоративным клиентам выдано 0,9 трлн рублей кредитов, за семь месяцев — более 7 трлн рублей, что на 26% больше, чем год назад. «Банк продолжает активно участвовать в госпрограммах поддержки бизнеса. В рамках запущенной в июне государственной программы льготного кредитования под 2% банк одобрил заявки на сумму 207 млрд рублей», — подчеркивают в «Сбере». Остаток портфеля составил 14,4 трлн рублей, увеличившись за месяц на 2,3% (или на 0,4% без учета валютной переоценки).

Розничным клиентам в июле выдан рекордный объем кредитов — 384 млрд рублей (в 1,4 раза больше июля прошлого года), указывают в банке. Рост обеспечили в равной степени потребительские и ипотечные кредиты.

У ВТБ тоже снижение чистой прибыли - за первое полугодие 2020 года она составила 41,9 млрд рублей (по МСФО), снизившись на 45,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прибыль ВТБ за второй квартал, на который пришлись пандемия и кризис, составила всего 2,1 млрд руб. — последний раз такой результат банк показывал в 2016 году.

Источник: Banki.ru