Совместителей не надо оповещать об электронных трудовых книжках

До 31 октября 2020 все работодатели должны письменно проинформировать каждого своего работника о праве сделать выбор между электронной и бумажной трудовой книжкой.

Между тем при оформлении трудовых отношений по совместительству работник трудовую книжку не представляет.

В связи с тем, что работодатель не ведет трудовые книжки работников-совместителей, уведомлять их о переходе на электронные трудовые книжки и получать заявления на ведение бумажных трудовых книжек нет необходимости.

Об этом сообщает Роструд, отвечая на вопросы пользователей портала «Онлайнинспекция.рф».