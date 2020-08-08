Милонов считает, что летать бизнес-классом чиновникам крайне необходимо. Особенно, если лететь далеко

В Хабаровском крае жителей взбудоражило постановление о разрешении чиновникам летать бизнес-классом. А депутат Милонов рассказал, почему он считает, что чиновникам необходим бизнес-класс.

«Это единственная возможность для чиновника такого уровня поспать. Он спит там. Хорошо, давайте посадим его у туалета, кому будет от этого лучше, что он прилетит в Москву и ничего не решит, потому что он будет весь разбитый», — заявил Милонов.

Сам он не против летать экономклассом:

«Посидеть поболтать, наоборот, очень прикольно. Как депутат сидишь в бизнес-классе, все говорят: „Ну понятно“, а когда сидишь в экономклассе, говорят: „О, брателла, уважаю“. Меня прикалывает экономкласс, к тому же я почти никогда не обедаю», — пояснил он.

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При этом депутат добавил, что когда приходится выезжать рано утром и возвращаться поздно вечером без сил, то бизнес-классом лететь немного легче.

«Хотя опять же вопросов нет. Если мне Госдума скажет, что для экономии народных денег нельзя вообще летать бизнес-классом, я вообще не буду летать бизнес-классом», — заключил Милонов.

Правда, он говорил о полетах в Петербург, куда лететь меньше часа. А вот для полетов в Хабаровск (или из Хабаровска) он считает, что лучше бизнес-класс.

Кстати, врио губернатора Хабаровского края позже опроверг решение о разрешении полетов бизнес-классом для чиновников, назвав это «аппаратной диверсией».

По материалам «360».