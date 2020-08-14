В каких случаях ИП должен зарегистрироваться в ФСС

Федеральными законами от 29.12.2006 № 255-ФЗ и от 24.07.1998 № 125- установлена обязанность физлица по регистрации в качестве страхователя в территориальных органах ФСС в двух случаях:

— в случае заключения трудового договора с работником,

— в случае заключения гражданско-правового договора, предметом которого являются выполнение работ и (или) оказание услуг, договора авторского заказа, в котором установлена обязанность уплачивать страховые взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний с выплат в пользу физического лица, с которым заключен указанный договор.

У ИП, не применяющего наемный труд, отсутствует обязанность регистрироваться в качестве страхователя в ФСС.

При этом ИП вправе добровольно вступить в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и уплачивать за себя страховые взносы.