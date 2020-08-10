По статистике, люди стали меньше покупать алкоголь

С марта по июль этого года снизились продажи алкоголя по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Об этом следует из статистики ОФД «Такском».

Больше всего снизились продажи игристых вин — на 30%. На 13% снизился спрос на крепкий алкоголь — водка, виски, ром, коньяк и пр. При этом, средняя цена на алкогольную продукцию была ниже на 2%, по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году.

Единственный напиток, который стали покупать чаще — сидр. На него спрос вырос на 7%, при этом цена на него снизилась на 9%.

7 августа стало известно, что производство шампанского в России в июле упало в два раза в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, винных напитков — в 13,5 раза.

Правда, такая статистика может свидетельствовать лишь об официальных данных.

По материалам «Известий».