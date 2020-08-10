Квалифицированные бюро кредитных историй снизят стоимость кредитов?

В месяцах с праздниками люди будут меньше получать. Думаете,...
Пусть эта полиция налоговая сначала организует рабочие места...
я бы на месте Директоров принимал финдирами или главбухами, ...
Все верно! Более того можно купить пару программок за 20 000...
Это уже сложнее провернуть, нежели заставить остаться после ...
Так странно читать такие статьи. Когда я проходил обучение п...
Что значит "никто не работал"? Вся продуктовая роз...
Вся страна на конференц-связи, а они еще летают! Бедняжки, з...
Есть такое слово "регламент". Он подразумевает пер...
Никто не работал почти все первое полугодие. Вот и проверок ...
Коронавирус: Мы за трезвую Россию!
Чем вам ставка помешала-то?Ставка и сейчас является понятием...
Противоречий в нашей стране достаточно, даже в Конституции о...
з/п свои чиновники оправдывают большими расходами, а расходы...
Короче, с точки зрения бизнесмена (работодателя) выход очеви...
Простите, а где вы его успели пройти? Если мне не изменят па...
Так летай первым классом, только не за счёт бюджетных средст...
В табеле меньше часов будут отмечать. Впрочем, так уже и дел...
Никак. Это не лечится. Счёт может так же исчезнуть, как и до...
какой тогда смысл, если все равно потом на бумаге сдать?...
Ладно бы просто счет требовали, так еще и невероятные претен...
Первый раз слышу, что составляют в одном экземпляре. Никогда...
Ине вот ещё такие требования ежеквартальные не понятны...&qu...
Только в понимании финансовых и контролирующих структур упра...
А еще сейчас налоговики ставят свои требования выше Налогово...
Сам этот сервис не видел, но, судя по описанию, ПФР пытается...
МРОТ должен быть почасовым.Мин. - 100 руб./час. для низкоква...
Тема WMS очень актуальна, как и то, что благодаря той интегр...
В описании опущена часть программного обеспечения.На базе ка...
Когда устроитесь официально, тогда и будете выбирать в какой...
А вот некто Путин считает зарплату в 17'000 руб. достат...
Три МРОТа =3х12130 = 36390 руб.
На Ваш взгляд, какой размер минимальной зарплаты должен быть...
Мишустин с ФНС ушёл, теперь всё опять запутывать будут.
Нормальное предложение, минимальная зарплата должна обеспечи...
Работник, набивающий платежки, не должен ничего умножать. Он...