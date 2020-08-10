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Квалифицированные бюро кредитных историй снизят стоимость кредитов?

В России появятся квалифицированные бюро кредитных историй, которые помогут исправить кредитную историю, и, возможно, даже снизят стоимость кредитов.

Интервью с Артуром Александровичем, гендиректором Объединенного кредитного бюро. По материалам «Известий».

Он рассказал о различных категориях заемщиков и группах риска.

«Среди заемщиков с доходами до 25 тыс рублей доля граждан, допустивших длительную просрочку, примерно в два раза выше, чем среди заемщиков с поступлениями от 50 до 100 тыс рублей, и примерно в три раза больше, чем среди граждан с прибылью свыше 100 тыс рублей».

В целом, это неудивительно — низкие доходы способствуют закредитованности.

С 1 января 2021 года частично вступит в силу новый закон о реформе рынка бюро кредитных историй.

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«На рынке данных о заемщиках появятся квалифицированные бюро кредитных историй (КБКИ). К ним будут применяться повышенные требования по кибербезопасности и внутреннему контролю, а также ограничения по минимальному размеру: сведения о более чем 30 млн граждан, капитал не менее 100 млн рублей» — сказал гендиректор ОКБ.

Что еще полезного принесет закон?

«Если сейчас записи о кредитах хранятся в бюро 10 лет, то по новым правилам они будут храниться только семь лет. Сокращается количество лет, в течение которых банки смогут увидеть какую-то негативную информацию вроде длительных просрочек».

Граждане смогут через суд исправить свою кредитную историю.

Также граждане смогут исправить свою кредитную историю, если вдруг кредитор отказывается вносить корректные изменения или полностью исчез, например, в результате отзыва лицензии. Для этого потребуется решение суда, который установит этот факт и позволит БКИ внести правки в кредитную историю« — сказал Артур Александрович.

Возможно, он даже позволит снизить стоимость кредитов:

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«Повышение качества информации должно привести к более точным оценкам заемщиков. Это снизит кредитные риски банков, и они смогут не перекладывать их на плечи граждан. То есть теоретически стоимость кредита должна снизиться».

Врядли она, конечно, снизится.

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