Объявили налоговые каникулы для граждан. Не в России

Президент США объявил налоговые каникулы для граждан, зарабатывающих менее $100 тыс. в год. Новые меры должны стимулировать экономику.

«Я предоставляю налоговые каникулы на налог с зарплат для тех американцев, которые зарабатывают меньше $100 тыс. в год», — заявил Трамп на пресс-конференции в штате Нью-Джерси.

Он добавил, что эти налоговые каникулы, вероятнее всего, начнут действовать задним числом с 1 августа и продлятся до конца текущего года.

«Если я буду переизбран [на пост президента США] 3 ноября, то планирую простить эти налоги, а также на постоянной основе сократить налог на заработную плату <...> Другими словами, я продлю [каникулы] и положу конец налогу», — подчеркнул американский лидер, не приводя пояснений.

Также американский президент распорядился о дополнительных выплатах безработным.

«Я принимаю меры для предоставления дополнительных $400 в неделю в рамках расширенных выплат», — уточнил Трамп.

По материалам «ТАСС».