Участник ООО умер, наследники долю не приняли. Что делать?

Что делать с долей умершего участника ООО, если никто из наследников не принял наследство? Просто оставить нельзя, это блокирует деятельность компании.

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Есть ООО, в нём два участника: один из них директор, второй умер 7 месяцев назад. Долю умершего участника никто из наследников не принял в наследство. Пока в юрлице числится умерший участник, операции по счёту приостановлены, это главное неудобство. В действующем уставе ООО не запрещён вход новых участников без согласия действующих участников. То есть, в случае, когда Росимущество пользуется правом на наследство выморочной доли в ООО, нужно его ввести в участники. В налоговой с этой ситуацией отправили к нотариусам, нотариусы сказали обратиться в суд или прийти попозже, когда сами поймут что делать. В интернете пишут, что право на наследство переходит Росимуществу. А я не понимаю с какого края подойти к этой проблеме. Может быть кто-то здесь сталкивался с подобными ситуациями или просто знает что с этим делать».

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Вот что предлагают в комментариях:

«Пусть наследники пишут отказные от его доли, потом решением единственного участника доля уйдёт в адрес общества, потом на оставлено участника».

Или:

«В Уставе должно быть прописано. У нас есть пункт, что доля переходит Обществу. А дальше так как выше написали, распределение между участниками».

Кто-то предлагает внести изменения в Устав, но как это сделать при отсутствии одного из участников? Как правило, изменения вносятся простым или кваоифицированным большинством, а по ряду вопросов единогласно.

Кто-то делится своим случаем:

«Мы решали через суд, так как наследники отказались принимать наследство, участие нотариуса было только в заверении подписи в заявлениях, уже после суда, изначально нотариус ни чем помочь не может, доверительное управление только при открытии наследственного дела, в данном случае наследники отказались, соответственно только суд».

В любом случае стоит пойти к юристам.