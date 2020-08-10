Для удаленных работников пропишут северные надбавки

Выплату северных надбавок к зарплате могут распространить и на удаленных сотрудников. Этот вопрос сейчас обсуждает рабочая группа, в ходе подготовке ко второму чтению в Госдуме законопроекта о дистанционной занятости, пишут «Известия».

Речь идет о районном коэффициенте и доплате за стаж работы на Севере.

«Сейчас вопрос никак не урегулирован ни в законопроекте, ни в действующем законодательстве, и решения по нему пока нет. Нам предстоит понять, как доплачивать: по месту нахождения компании или по месту, где трудится удаленный сотрудник. Допустим, если компания в Норильске, а удаленный сотрудник в Сочи, положена ли ему северная доплата? А если наоборот?» — прокомментировал член рабочей группы, вице-президент РСПП Федор Прокопов.

Напомним, ранее Роструд также пояснял, что данный вопрос законодательно не урегулирован, но тем не менее выплачивать районный коэффициент удаленному работнику надо, ориентируясь на его прописку.

«Если в трудовом договоре место выполнения работы дистанционным работником не указано и он при этом зарегистрирован в районе Крайнего Севера, то работодатель должен выплачивать такому работнику районный коэффициент и процентную надбавку к заработной плате», – сообщает Рострул в ответ на вопрос пользователя портала «Онлайнинспекция.рф», Этот ответ вошел в один из аналитических обзоров Роструда.