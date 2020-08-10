До 1 октября льготникам надо определить с формой получения НСУ

ПФР напоминает, что федеральные льготники, имеющие право на набор социальных услуг, могут выбрать форму его получения: натуральную или денежную.

Натуральная форма предполагает предоставление набора непосредственно в виде социальных услуг. Помимо этого, набор может предоставляться в денежном эквиваленте, полностью или частично.

Начиная с 1 февраля 2020 года денежный эквивалент набора социальных услуг составляет 1155,06 рубля в месяц и включает в себя:

Лекарственные препараты, медицинские изделия и продукты лечебного питания — 889,66 рубля.

Путевку на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний — 137,63 рубля.

Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно — 127,77 рубля.

По умолчанию набор социальных услуг предоставляется в натуральной форме (за исключением граждан, подвергшихся воздействию радиации).

Чтобы получать весь набор или его часть деньгами, необходимо до 1 октября подать соответствующее заявление в ПФР. Сделать это можно в личном кабинете на сайте ПФР, в клиентской службе ПФР или в многофункциональном центре госуслуг. Если ранее заявление об отказе от получения социальных услуг в натуральной форме уже подавалось, новое заявление не требуется — набор будет выплачиваться деньгами до тех пор, пока человек не изменит свое решение.