Ракеты и корабли нужно украсить гжелью и хохломой. Как тебе такое, Илон Маск?

Глава Роскосмоса считает, что ракеты и космические корабли нужно украсить хохломой и гжелью.

«Народные промыслы. Та же самая гжель, хохлома, <...> Федоскино. Почему бы <...> не наносить часть этого узора на какие-то ракеты или корабли, не рекламируя „Роскосмос“, а рекламируя тех людей, которые сохраняют уникальные традиции?» — сказал он.

По словам Рогозина, есть и другая идея — сделать целую серию ракет-носителей с изображением городов Золотого кольца, чтобы рекламировать внутренний туризм.

На «Клерке» сегодня писали, что Россия сможет, по словам Рогозина, отправить человека на Марс в это десятилетие. Но это будет очень дорого.

По материалам «РИА Новости».