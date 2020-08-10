ФНС объяснила, как заполнять расчет по страховым взносам при нескольких пониженных тарифах

Федеральная налоговая служба в письме от 27.07.2020 № БС-4-11/12050 пояснила, как заполнять расчет по страховым взносам субъектам МСП, применяющим пониженные тарифы.

В случае, если в течение расчетного (отчетного) периода применялось более одного тарифа, то в расчет включается столько приложений 1 к разделу 1 (либо только отдельных подразделов приложения 1 к разделу 1) и приложений 2 к разделу 1, сколько тарифов применялось в течение расчетного (отчетного) периода (пункты 5.4, 10.1 порядка заполнения расчета).

В связи с этим, плательщиками страховых взносов-субъектами МСП, применяющими одновременно пониженные тарифы, установленные подпунктами 2, 5, 7 пункта 2 статьи 427 Кодекса, в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу определенных категорий работников, в состав расчета включаются подразделы приложения 1 к разделу 1 и приложения 2 к разделу 1 по коду тарифа плательщика «01», «20», а также подразделы приложения 1 к разделу 1 и приложения 2 к разделу 1 по соответствующим кодам тарифа в связи с применением пониженных тарифов страховых взносов в соответствии со статьей 427 НК РФ.